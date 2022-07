Taxi ondersteboven in trens; passagiers kletsnat

Een taxi is vrijdagavond kort voor middernacht op zijn kop beland in een trens langs de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De bestuurder reed over de Martin Luther Kingweg richting Industrieweg. Even voorbij de pompgemaal van Latour verloor hij naar zijn zeggen plotseling de controle over het stuur. Het voertuig raakte van de weg en eindigde op zijn kop in de trens.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Drie passagiers waren wel kletsnat en verlieten de plaats voor aankomst van de politie.

De wetsdienaren schakelden een sleepdienst voor de chauffeur in om de auto uit de trens te takelen en af te voeren.