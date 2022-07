OPINIE: ‘Protest, polarisatie en intimidatie’

[INGEZONDEN] – In de periode 2010-2020 hebben zich ingrijpende verschuivingen voorgedaan in de economische en sociale verhoudingen in Suriname vanwege slecht bestuur van de vorige regering. Wij plukken nu de wrange vruchten van het desastreuze beleid. Sedert de voorzitter van de NDP, de regering de oorlog heeft verklaard, zien we een grote mate van politieke polarisatie in het land, die ons zorgelijk stemt.

Het is een fundamenteel recht van burgers vreedzaam te mogen protesteren als ze niet tevreden zijn met het beleid van een regering. Er wordt thans een herstelprogramma uitgevoerd dat pijnlijk is, maar de regering had geen andere keus. Opponenten van deze regering maken misbruik van het herstelplan om het volk op te jutten in plaats van te helpen het land uit de crisis te halen.

Het land moet weer gezond gemaakt worden maar de oppositie kiest bewust voor intimidatie, ondermijning, rassenhaat, polarisatie en onverdraagzaamheid. Het dringt tot de oppositie niet door dat al deze zaken zullen leiden tot meer rassenhaat en discriminatie, etc. Ik vraag me af of we niet voor een andere weg moeten kiezen, die voor verzoening moet zorgen in de samenleving.

De president heeft handreiking gedaan naar de actievoerders. We moeten van polarisatie naar verbinding, want verscherping van tegenstellingen kan leiden tot spanningen en dat moet we absoluut niet hebben. Dus in dialoog treden met de maatschappelijke groepen is een goede manier om oplossingen te brengen. Dialoog voeren en geen verdeeldheid en haatzaaien.

In een persbericht zegt de NDP dat intimidatie van kritische en protesterende burgers door de partij wordt gecategoriseerd als een sterke schending van de beginselen van de rechtsstaat. Is de NDP zo snel vergeten van de systematische intimidatie door NDP voorzitter Bouterse? Ik verwijs de NDP naar de intimidatie van de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie door haar partijvoorzitter.

Afgelopen maandagavond hebben enkele criminelen bijkans 10 molotovcocktails gegooid op het terrein van Stichting De Olifant. Het is duidelijk dat deze misdadigers het gebouw van de Olifant in brand wilden steken maar het is niet gelukt. Dit is zeer ernstig! Het vermoeden bestaat dat enkele criminelen tegen betaling aangezet zijn tot deze laffe daad. De daders beseffen niet dat als ze gepakt worden, achter de tralies zullen belanden en de opdrachtgevers vrijuit zullen gaan.

We moeten niet lichtvaardig denken over de poging tot de brandstichting. Het inbrandsteken van gebouwen is ons niet vreemd, dat hebben wij in de jaren 1982 meegemaakt. Diezelfde modus operandi wordt weer toegepast maar de VHP laat zich op geen enkele manier intimideren door zulke laffe daden. Maar we roepen de samenleving op alert te blijven.

De oranje partij gaat onverschrokken door met het dienen van het volk. Wij van de VHP strijden vóór economische en sociale rechtvaardigheid, openbaar bestuur en transparante besluitvormingen. Laat u zich niet intimideren en misleiden door valse berichten en valse profeten.

Idris Naipal