Vp Brunswijk bevestigd: broer Leo houdt maar 1 functie over

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft donderdag laten weten dat zijn broer Leo Brunswijk een aantal van de door hem beklede functies bij staatsbedrijven zal neerleggen. Hij zal slechts 1 functie overhouden aldus de vp.

Brunswijk zei woensdag op de soundtruck tegen protesterende burgers dat de functies van zijn broer Leo ingetrokken zouden worden.

“Zoals ik heb beloofd aan het volk zal dat ook gebeuren. In goed overleg is besloten dat Leo Brunswijk slechts 1 positie behoud. Al de overige functies binnen de staatsbedrijven zal hij neerleggen. Het proces hiertoe is vandaag al ingezet. Leve de democratie en de stem van het volk“, schreef Brunswijk op zijn Facebookpagina.

Leo zal volgens zijn broer zijn functies bij Staatsolie, EBS en SLM neerleggen. Welke functie hij overhoud is niet bekend. De vp sprak gisteren ook met ABC Online Nieuws hierover: