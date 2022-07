Opgepakte demonstranten vanochtend weer vrij

De demonstranten Raoul A.(33), David J. (51) en Sergio B.(48) zijn vanmorgen tegen 10.00u, na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier, in vrijheid gesteld. De drie mannen werden gisteravond na een opstootje met de politie bij het Onafhankelijkheidsplein in Suriname aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Tijdens de protestactie donderdagavond was het verboden om te bivakkeren op het plein. Ook werd er een veiligheidszone rondom het Onafhankelijkheidsplein ingesteld.

De politieagenten die toezicht hielden tijdens de protestactie stonden op het punt om twee kampeertenten op het plein te verwijderen. Ze werden daarbij echter door de menigte verhinderd, waarna er een opstootje ontstond.

Op onderstaande beelden is te zien dat er over en weer klappen vielen, waarna de drie werden aangehouden. Protestleider Raoul Hellings beweerde kort daarna dat de mannen weer vrij waren, maar dat was niet juist.

De heren werden vanmorgen voorgehouden de bevelen van de politie stipt op te volgen, waarna zij huiswaarts mochten.

Advocaat Derrick Veira zegt desgevraagd aan Waterkant.Net, dat twee van zijn cliënten mishandeld zijn door de politie. Ook worden twee zaktelefoons van zijn cliënten vermist.