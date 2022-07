Kluis buitgemaakt bij Fashion Shop

Criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag flink huisgehouden in een handelszaak aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname. Daarbij hebben zij een kluis met inhoud weggenomen.

De inbraak werd vanmorgen ontdekt, waarna de politie van Centrum meteen werd ingeschakeld. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel geld in de kluis was bewaard. Vernomen wordt, dat er ook geld uit het kasregister is weggenomen.

Na de daad verlieten de inbrekers de plaats. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

De politie van Centrum is belast met het onderzoek.