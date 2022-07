Demonstranten slapen langs plein; aangehouden actievoerders niet vrijgelaten

Een aantal demonstranten heeft tijdens het nachtprotest in Suriname, de nacht doorgebracht langs het Onafhankelijkheidsplein. Eerder had de Surinaamse politie bekend gemaakt dat het verboden is om op het plein te bivakkeren. Vandaar dat ze besloten rondom het plein te slapen.

De massa werd op een gegeven moment naar huis gestuurd, omdat het weer er niet goed uitzag.

De drie demonstranten die in de vooravond werden aangehouden na een opstootje en gevecht met de politie zijn gisteravond niet vrijgelaten, zoals gemeld werd door Raoul Hellings aan SR Herald.

M.A., D.J. en S.B werden aangehouden en naar het bureau afgevoerd. Ze worden vanmorgen voorgeleid. Onder hen de ‘volksstrijder’ Abdoelrahman die in maart ook al door de politie aangehouden en ingesloten was, wegens belediging en bedreiging van president Santokhi.

Voor vandaag (vrijdag) zijn er geen acties gepland, maar is er een rustdag.