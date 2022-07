VIDEO: Opstootje tussen demonstranten en politie bij plein

Nabij het Onafhankelijkheidsplein in Suriname zijn enkele demonstranten in de vooravond slaags geraakt met de Surinaamse politie. Aanleiding hiervoor is vermoedelijk het verbod om te bivakkeren op het plein.

Demonstranten hebben daar toch hun tenten neergezet en gaven aan daar te blijven slapen, waarna de politie probeerde in te grijpen. Dit viel niet in goede aarde bij de demonstranten waarna er een opstootje ontstond.

Er zouden daarbij klappen zijn gevallen en drie personen zouden aangehouden zijn. De demonstranten hebben daarna het plein verlaten en zijn richting Kerkplein gegaan.

Om te bivakkeren op het plein moeten de protesterenden toestemming hebben van het kabinet van de president en is een vergunning van de districtscommissaris vereist, liet de Surinaamse politie vandaag weten.