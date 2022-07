Politieman aangehouden op verdenking verkrachting vrouwelijke verdachte

De agent van politie 2e klasse S.C., is woensdag in verzekering gesteld op verdenking van verkrachting van een 35-jarige vrouwelijke verdachte. De vrouw die de politieman beschuldigd van verkrachting, was op zondag 5 december 2021 door de politie in verzekering gesteld wegens diefstal van 70.000 SRD.

Haar werkgever deed aangifte van diefstal. Na de aangifte had ze haar werkgever valselijk beschuldigd van feitelijke aanranding. De politie had toen partijen geconfronteerd met het feit, waarna de vrouw terugkwam op haar verklaringen. Ze verklaarde dat ze eerder leugenachtige verklaringen tegen haar werkgever had afgelegd.

Met betrekking tot de beschuldiging van de politieman verklaarde de vrouw in eerste instantie dat de agent, die de zaak in onderzoek had, haar voorhield dat hij ervoor zou zorgen dat ze op vrije voeten zou blijven als ze seks met hem zou hebben. De agent zou volgens de verdachte seks met haar hebben gehad in de verhoorkamer van het politiebureau in Paramaribo.

Later kwam de vrouw hierop terug en verklaarde ze dat zij in de privé auto van de agent seks zouden hebben gehad. De politieman had zijn voertuig achter het politiebureau geparkeerd. Pas zes maanden na de aangifte is de agent in het belang van het onderzoek op woensdag 20 juli in verzekering gesteld.