Jeugdigen stelen tapijtslangen uit Paramaribo Zoo

Enkele jeugdigen hebben woensdag op klaarlichte dag drie kleine tapijtslangen gestolen uit de dierentuin in Suriname.

Vernomen wordt dat er camerabeelden beschikbaar zijn, waarop die strafbare handelingen van de jongens zijn vastgelegd. Zij hebben namelijk het hok, waar de slangen werden bewaard opengebroken en de reptielen meegenomen.

Na de ontdekking werd de politie van Geyersvlijt ingeschakeld. De vastgelegde camerabeelden zullen veiliggesteld worden en op basis daarvan zullen de verdachten worden opgespoord en aangehouden.

De Paramaribo Zoo had in april nog bezoek gehad van dieven. Toen zijn twee kaaimannen in hun verblijf afgeslacht en meegenomen.