‘OM maakt kardinale blunder in smokkelzaak’, zegt advocaat Chandra Algoe

Advocaat Chandra Algoe merkte dinsdag in haar pleidooi op, dat het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) een kardinale blunder heeft gemaakt in de sigaretten smokkelzaak, waarin de douane-expediteur R.J., is aangehouden samen met een loper van de exporteur. Algoe vindt dat het OM met civiele aansprakelijkheden als bewijs komt

Dit terwijl de exporteur buiten schot en veilig in het buitenland zit. Het OM heeft de exporteur, de hoofdverantwoordelijke tot nu toe namelijk niet opgespoord in verband met de smokkel.

Op 19 mei 2022, werd een lading met daarin 25 dozen in totaal 1250 sloffen sigaretten ter verzending aangeboden aan een luchtvaartmaatschappij te Zanderij. De douane-expediteur wordt verdacht van smokkel van die partij sigaretten en van valsheid in geschrifte.

In deze zaak heeft openbare aanklager Rita Sitaram het bewijs tegen de expediteur uit het Wetboek van Koophandel geput, hetgeen volgens Algoe een kardinale blunder is.

In het belang van het onderzoek werd dinsdag een gepensioneerde douaneambtenaar als getuige deskundige gehoord, die thans les geeft op de opleiding van douane-expediteurs.

Volgens de deskundige is de positie van de douane-expediteur pas in het jaar 2004 wettelijk geregeld. Onder expediteur in het Wetboek van Koophandel wordt met name vervoersbedrijven bedoeld. Voordien werd er gewerkt met inklaarders, maar die functie bestaat niet meer. Hij legde voorts uit, dat de douane-expediteur een ondersteunende rol vervuld bij de afhandeling van douanezaken, die komen kijken bij de in- en uitvoer van goederen. De douane-expediteur heeft een vergunning daartoe en is daartoe opgeleid.

“In geen geval is de douane-expediteur verantwoordelijk voor de lading”, stelde de getuige deskundige. Hij merkte op, dat de exporteur c.q. de importeur verantwoordelijk is voor de lading. De vervolgingsambtenaar hield voet bij stuk, dat de douane-expediteur verantwoordelijk is voor de lading en zij haalde het bewijs uit het Wetboek van Koophandel.

Sitaram achtte smokkel tegen de douane-expediteur wettig en overtuigend bewezen en eiste tegen hem een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk en een geldboete van 25.000 SRD. Dit betreft de straf in het Derde Kanton en in het Tweede Kanton namelijk valsheid in geschrifte, vorderde zij een celstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk te vervangen door een geldboete van 50.000 SRD.

“Een novum in uw zittingszaal heer kantonrechter. Het OM probeert strafbare feiten te bewijzen door civiele aansprakelijkheden aan te voeren. Ten eerste is het Wetboek van Koophandel van 1938 in casu niet van toepassing, omdat taken en functie van een douane-expediteur geregeld is in de wet van 2004. Daarnaast kunnen mogelijke civiele aansprakelijkheden nimmer dienen tot strafrechtelijk bewijs”, voerde Algoe aan.

“De douane-expediteur is niet verantwoordelijk voor de lading. Daarnaast heeft de douaneambtenaar, die de lading heeft geaccepteerd op Zanderij reeds erkend dat er procedurele fouten zijn gemaakt door haar. In ieder geval stelt ook zij, dat de douane-expediteur niet aanwezig hoef te zijn bij het aanbieden van de lading, zoals de officier dat blijft vasthouden. Laat de officier in repliek aangeven waar de handhaving van het Wetboek van Koophandel is opgedragen aan het Openbaar Ministerie. Wat gaan wij de volgende keer voorbrengen heer kantonrechter? Een onrechtmatige daad?”, vroeg Algoe zich af.

“De douane-expediteur heeft de factuur opgemaakt conform het aangeboden kopie van het document. Hoe kan dat dan valsheid opleveren vroeg de verdediging zich af”, zegt Algoe.

Ook advocaat Vishal Rambharos, die de douane-expediteur eveneens bijstaat was het niet eens met het OM. Algoe en Rambharos pleitten elk voor integrale vrijspraak voor hun cliënt.

Advocaat Maureen Nibte, die de loper van de exporteur juridisch bijstaat gaf aan, dat haar cliënt misbruikt is door de exporteur. Hij heeft niets verpakt en of vervoerd. Hij moest de documenten bij de verzending in opdracht van de exporteur afgeven. “De exporteur heeft in een voice app erkend buiten een ieder om sigaretten te hebben verborgen in de bezending, maar is nergens in beeld gebracht door het OM”.

Ook zij vroeg vrijspraak voor haar cliënt. Bij repliek is de officier niet ingegaan op de vele aangevoerde verweren van de verdediging. Kantonrechter Duncan Nanhoe doet op 2 augustus uitspraak in deze zaak.