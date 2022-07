Boze Coronianen barricaderen Oost-Westverbinding bij Totness

Enkele bewoners van Coronie hebben woensdagmorgen de Oost-Westverbinding ter hoogte van Totness gebarricadeerd door stoelen op de weg te zitten en de doorgang te belemmeren. Vernomen wordt, dat ze uit protest tegen de districtscommissaris van Coronie, Maikel Winter, de straat op zijn gegaan.

De Coronianen vinden, dat de burgervader schelpzand afgravingen van het Coppenamegebied toestaat, terwijl er wegen in het gebied zijn, die in slechte staat verkeren en niet worden aangepakt. Op deze manier willen ze aandacht van de dc. De politie van Coronie is ter plaatse voor orde en handhaving.

Volgens de bewoners is de dc vaak genoeg in de stad, waardoor hij niet weet wat er in het district gaande is. Uit ontevredenheid hebben de bewoners gemeend om op deze manier aandacht te zoeken.

Waterkant.Net probeerde telefonisch contact te maken met de dc, echter was hij niet bereikbaar voor commentaar.