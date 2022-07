Alerte ondernemer autoverhuurbedrijf verijdelt beroving

Een ondernemer van een autoverhuurbedrijf aan de Anamoestraat in Suriname, heeft in de nacht van maandag op dinsdag een beroving voorkomen, door snel actie te ondernemen. In verband met het onderzoek zijn drie mannen en een dame aangehouden door de politie.

Volgens de aangever verhuurde hij een Toyota Vitz aan een dame. Zij was achter met de betaling, waarna de ondernemer haar aansprak om de betaling spoedig te voldoen.

“Sinds 23.00u hield zij mij bezig en uiteindelijk lokte zij mij rond 02.00u uit om haar bij Bridge Village te ontmoeten. Ze is daar woonachtig.Ter plaatse aangekomen viel het mij op, dat zij met nog drie mannen aanwezig was. Weliswaar zaten de mannen in een andere Toyota Vitz. Op een gegeven moment stapte een van de mannen uit en nam plaats in de gehuurde auto van de dame. Zij trok zich terug en begaf zich naar haar woning. De man, die in haar auto plaatsnam reed weg”, aldus de aangever.

De ondernemer schoot op de auto en zette een wilde achtervolging in. Tegelijkertijd schakelde hij de politie ook in, die snel reageerde. De verdachten reden terug richting Bridge Village en daar zouden de verdachten op de ondernemer hebben geschoten.

Het lukte de ondernemer om de Toyota Vitz, waarin de twee mannen zaten aan de Gongrijpstraat klem te rijden. De ingeschakelde politie was intussen ook ter plaatse. Beide mannen werden aangehouden en overgebracht naar politiebureau Geyersvlijt.

De dame werd uiteindelijk ook aangehouden en overgebracht naar politie Geyersvlijt. De schutter, die vanuit de gehuurde auto schoot, wist te vluchten maar werd later op de dag alsnog aangehouden.

De ondernemer bleef ongedeerd. Ook zijn voertuig liep geen kogelinslagen op. In het belang van het onderzoek zijn beide voertuigen van de verdachten door de politie in beslag genomen.