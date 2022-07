Vierdaagse training ‘Surveillance en Monitoring’ gestart op LVV

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is op maandag 18 juli de 4-daagse training “Surveillance en Monitoring” van start gegaan. Deze training is onderdeel van het in 2017 gestarte Trilaterale Technical Cooperation Project tussen Brazilië, Chili en Suriname voor assistentie aan Surinames Agricultural Health and Food Safety System. Een delegatie van Braziliaanse en Chileense deskundigen is in dit kader afgereisd naar Suriname.

Aan de training, die verzorgd wordt door experts die meegereisd zijn in de delegatie, participeren 25 medewerkers van de LVV-directoraten Landbouw en Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking en Veeteelt. De training, die zowel theoretisch als praktisch verzorgd zal worden, heeft als hoofdonderwerp plagensurveillance en het ontwikkelen van een noodsituatiesysteem bij plantenziekten en plagen. Verder zal het projectwerkplan wederom bekeken worden met alle projectpartners, afkomstig uit de drie landen.

Het voorstel voor deze trilaterale samenwerking, welke in het jaar 2017 van start is gegaan, is onder andere bedoeld om effectief capaciteiten op te bouwen met betrekking tot wederzijdse bijstand en het uitwisselen van ervaringen teneinde een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Aan het einde van het traject wordt verwacht dat Suriname op het vlak van onder andere inspectie en monitoring op het gebied van landbouw en veeteelt aan internationale normen kan voldoen, alsook aan verbeterde nationale capaciteiten op het gebied van landbouwgezondheid en voedselveiligheid. Er wordt ook hard gewerkt aan het versterken van een regionaal fruitvliegenbestrijdingsprogramma en de uitvoering van een risico-communicatiestrategie.

Behalve de training als onderdeel van het project, hoopt Suriname ook op technische assistentie voor onder meer laboratoriumcapaciteit ter ondersteuning van surveillance-, uitbraakrespons-, inspectie- en handhavingsactiviteiten, alsook de mogelijkheid voor laboratoriumanalyses en onderzoek om de capaciteit te vergroten om voedselmonsters onmiddellijk na het verzamelen te analyseren.

Ook wordt technische assistentie bekeken voor commercieel beschikbare technieken die kunnen worden gebruikt in havens van binnenkomst om te zorgen voor goed uitgeruste en bemande laboratoriumfaciliteiten en vooruitgang in de richting van laboratoriumaccreditatie.

Vanuit het beleid van het ministerie van LVV wordt de nadruk gelegd op de waarborging van de voedselvoorziening met de nadruk op veilig- en kwalitatief goed voedsel.