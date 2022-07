Rovers steken Dominicaanse man in rug

Drie criminelen hebben afgelopen weekend een Dominicaanse man in Suriname overrompeld, beroofd en gestoken in zijn rug. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag 17 juli rond 02.30 u aan de Nagelstraat in Paramaribo.

Volgens het slachtoffer werd hij door het trio aangevallen en beroofd van 1.000 SRD, 200 Euro en een zaktelefoon. De daders kwamen vanuit de oude begraafplaats en vielen hem aan met een scherp voorwerp. Na de daad lieten zij het slachtoffer in hulpeloze toestand achter.

De politie van Munder ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer werd met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.