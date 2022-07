President bereid te praten met afvaardiging protestdemonstratie

“Broeders en zusters, landgenoten. Vandaag heeft een groep Surinamers gebruik gemaakt van hun democratisch recht, om de regering een duidelijk signaal te geven. Als president zeg ik U, dat Uw boodschap duidelijk is. Ik heb de ontevredenheid, die leeft, gehoord en gezien. Ik begrijp die gevoelens.

Ik wil daarom zonder twijfel stellen; samenleving, U heeft mij aan Uw zijde! Daarom roep ik zij, die vandaag hebben gedemonstreerd op, om zich te bundelen en een afvaardiging samen te stellen met wie ik graag in dialoog ga. Wat mij betreft een nationaal dialoog. Want alleen samen komen wij eruit. Polariseren of politieke spelletjes spelen, gaat ons land niet voorruit helpen.

Alleszins rekening houdend met Uw gevoelens heb ik ook de opdracht, van U als volk, om het land weer gezond te maken. Economisch gezond, financieel gezond en ook gezond in ons denken en doen. Dat is geen eenvoudige taak en het dal waardoor we gaan, hoort bij dit proces van weer gezond worden. De prijs en de pijn die we daarvoor betalen kunnen we niet met een pennenstreek wegnemen of verzachten. Ik heb bij mijn aantreden aangegeven dat het pad van herstel, niet gemakkelijk zou zijn. Dat het pijn zou doen. Ik heb ook gezegd dat we het traject van herstel samen zullen bewandelen. Dat geldt vandaag nog steeds, net als toen ik het de eerste keer zei.

Wat scheef is gegroeid zijn we aan het herstellen en aan het einde van dat herstel, is er weer een gezond land, waar wij allen van zullen genieten. We zijn op koers en we gaan ook realiseren wat wij U hebben beloofd. Daar zet deze regering zich dag en nacht voor in.

De hand in eigen boezem stekende geeft de regering aan, bij te zullen sturen om beter te voldoen aan de verwachtingen van bredere lagen van de bevolking. Het proces van constante evaluatie en bijsturing zal verder aangescherpt worden. Ook voor mij is het niet acceptabel als kinderen overlijden omdat er geen goede zorg kan worden geboden. Ook vind ik het niet acceptabel dat kwaadwilligen door blijven stelen, ten koste van u. Ook ik vind het niet acceptabel dat onze luchtvaarmaatschappij nog niet goed van de grond komt. Maar, deze regering treedt op, deze regering gaat in dialoog en deze regering neemt dan ook de passende maatregelen, volgens de democratische regels van recht en wet. Daar sta ik ook voor!

Wat fout is moet worden hersteld. Geen verwijten aan anderen. Wat kunnen wíj beter doen? We zullen ons nog meer inspannen om nog beter, nog duidelijker en nog vaker te communiceren. Dat geldt voor de gehele regering, dat betekent ook de DNA-leden.

Ik vraag ook aan alle rechtgeaarde Surinamers, waarvan sommigen nog aan de kant staan, wat kan jij doen, wat kan jij bijdragen om zaken weer recht te trekken.

Wij moeten samenwerken, want de overheid, Lanti, kan niet alles in zijn eentje. Dat wil ik ook niet. En dat heb ik vaker aangegeven. De dialoog waartoe ik oproep zal ons helpen om duidelijker te zijn en ook eerlijk met elkaar te zijn over wat wel en wat niet realistisch is. Laten we de rust bewaren en met elkaar praten. Dat is ook de reden dat ik heb besloten om een buitenlandse verplichting vandaag af te zeggen om nu hier met U te zijn.

Als natie staan wij op een belangrijk keerpunt. Diverse internationale organisaties geven op dit moment aan, dat de toekomst van Suriname er goed uit ziet. Na jaren zit economische groei weer in het vooruitzicht. Dat geeft aan dat we het herstel succesvol hebben doorgevoerd. We hebben schatten aan rijkdommen, die wij Srananmans samen goed moeten managen, om van Suriname weer een bloeiende natie te kunnen maken.

Als regering staan we open voor alle suggesties die bijdragen aan die mooie toekomst. Laten wij ons als samenleving niet laten verdelen! Nogmaals, ik nodig zij die het goed menen met ons land uit om met ons in dialoog te gaan. Alleen als we samen de kar trekken maken we Suriname groot.

Dank U.

God zij met U en God zij met Suriname.”