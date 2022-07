OPINIE: ‘Het volksprotest dat geen volksprotest is en de leiders die geen leiders zijn’

[INGEZONDEN] – 24 uur na het zogenaamde volksprotest in Suriname, kan de balans opgemaakt worden. Waar Starnieuws het had over een paar duizend mensen is nu duidelijk uit ondermeer drone foto’s dat het gaat om nog geen duizend personen. Dat is veel, maar afgezet tegen de totale bevolking een schijntje natuurlijk. Daarmee dekt het woord ‘volksprotest’ de lading niet.

Duidelijk is dat de ‘leiders’ slechts een klein deel van de bevolking vertegenwoordigen. En precies dat deel van de bevolking dat gevoelig is voor de praatjes van deze leiders. Want een ding van de leiders is duidelijk; ze zijn gladde praters. Maar wat hebben zij de afgelopen jaren daadwerkelijk voor het volk gepresteerd?

Van Maisha Neus is bekend dat ze een beroeps demonstrant is die tegen de schenen van elke regering schopt. Inhoudelijk en verbaal zwak en nooit een rol van betekenis gespeeld op het politiek veld. Haar eigen politieke partij is faliekant mislukt dus kan gerust gesteld worden dat ze eigenlijk niemand vertegenwoordigd en verder geen gewicht in de schaal legt. De heerlijke chickenwings die ze verkoopt zijn succesvoller dan haar carrière als activist.

Zo ook Dave van Aerde. Wie? Juist, Dave van Aerde. Een ondernemer met mooie praatjes maar die eigenlijk hard schreeuwt omdat hij boos is op de huidige regering. Dat heeft hij zelf gezegd in dit interview met Dagblad Suriname. Meneer had grote plannen met hennepteelt maar raakte gefrustreerd doordat hij bij de huidige regering geen gehoor vindt. Wellicht dat hij daarom zo gepassioneerd aan het demonstreren is tegen de regering.

Dan heb je nog de twee politieagenten die onderdeel zijn van het bekende politie trio Kwik, Kwek en Kwak, die zich elke keer weer met de politiek bemoeien. Weliswaar goeie agenten hoor maar leiders? Van Raoul Hellings is bekend dat hij meer weg heeft van een Facebook clown die fake nieuws verspreidt dan een serieuze leider. En zijn maatje Gentle dan: die beroept zich steeds weer op regels maar is zelf niet vies van het vertrappen van regels. Kwak oftwel Atompai kon er niet bij zijn want die is druk bezig de SVB naar zijn hand te krijgen blijkbaar.

En dan hebben we nog Marleen Cameron die wordt omschreven als ‘social influencer’. Nou als er een type persoon is die totaal niets kan bijdragen aan de ontwikkeling van een land zijn het wel de zogeheten ‘influencers’. Nergens ter wereld heeft een influencer er ooit voor gezorgd dat de maatschappij erop vooruit is gegaan. Leuk om naar te kijken en voor entertainment maar bijdrage 0,0. Blijkbaar is een deel van de Surinaamse bevolking wel gevoelig voor ook deze leuke praatjes.

Tot slot is het net als bij alle andere demonstraties weer zo dat 99% van de aanwezigen actievoerders creoolse Surinamers zijn. Je vraagt je dan af of bijvoorbeeld Chinese, Javaanse of Inheemse Surinamers het niet moeilijk hebben. Frappant is ook nog dat de mensen die de president beschuldigen van het niet kunnen realiseren van een broemtjie djari, zelf ook geen broemtjie djari vormen. Zelf beweren ze niet racistisch te zijn, maar je moet eens in de crowd staan om te horen hoe ‘koelie zus en koelie zo‘ je om de oren vliegen.

Nee het is duidelijk geen volksprotest en het zijn zeker geen leiders. Niet van mij althans. Ook ik erger me aan de situatie in ons land en de tenenkrommende acties van Chan en Bravo of Bordo. Maar om nou te lopen achter een stel popi-jopi figuren die eigenlijk de mensen die niet zelfstandig kunnen nadenken proberen te beïnvloeden ten eigen bate, (influencers dus) gaat mij te ver.

Willen de echte leiders in Suriname alsjeblieft opstaan en kunnen de influencers gewoon terug naar social media? Bedankt!

P. Vulto