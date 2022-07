Minister Ramdin kaart uitdagingen Suriname en regio aan op OAS vergadering

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op maandag 18 juli 2022 deelgenomen aan de bijzondere vergadering van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Op deze vergadering zijn de perspectieven op een veranderende wereld en regio en de vereiste acties besproken. De minister van BIBIS heeft bij deze gelegenheid bijzondere aandacht gevraagd voor uitdagingen voor Suriname en de Caribische regio.

In zijn toespraak gaf de minister aan het zeer op prijs te stellen om de Permanente Raad te mogen adresseren, na zijn afscheidsrede van bijkans zeven jaar geleden als Assistant Secretary General. In zijn presentatie gaf de minister aan dat tijd van essentieel belang is en er veel werk moet worden verzet om die inclusieve wereld te creëren die we willen, de vreedzame en welvarende samenleving die wij allemaal nastreven en die natuurlijke omgeving die we met zorg moeten behandelen, beschermen en herstellen. De bewindsman benadrukte dat er geen andere optie is. “We moeten nadenken en handelen! En dan moeten we direct in actie komen. De oorsprong van de uitdagingen ligt bij slechts enkelen, maar de hele wereld wordt getroffen door de resultaten.”, zei de minister.

De regeringsfunctionaris stond stil bij enkele onderwerpen die niet alleen voor Suriname van belang zijn maar ook hun impact hebben laten gelden op de regio alsook globaal. Zo kwamen de ingrijpende effecten van de Covid-19 pandemie aan de orde, waarbij de supply-chain kosten leidden tot schaarste en hogere inkoopprijzen voor de eindegebruiker.

De voortdurende en onaanvaardbare oorlog tegen Oekraïne, waarvan de impact voelbaar is voor alle economieën wereldwijd maar vooral voor de kleine en kwetsbare landen, werd eveneens door de minister geëntameerd. “Het huidige internationale systeem kon niet voorkomen dat er een oorlog werd gevoerd tegen een klein land. En het is betreurenswaardig dat we maanden later nog steeds getuige moeten zijn van de dood van onschuldige mensen en de vernietiging van een natie. Ik ben er vast van overtuigd dat de wereld behoefte heeft aan een meer inclusief en rechtvaardig multilateraal kader, wereldwijd en regionaal, dat een mandaat heeft om op te treden wanneer dat nodig is om het internationaal recht te handhaven” hield de minister de Raad voor.

De klimaat crisis werd onder de loep genomen en de minister van BIBIS memoreerde in dit verband het bezoek van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, aan Suriname tijdens de Caricom Staatshoofden vergadering eerder deze maand en dat die ook getuige was van de gevolgen van klimaatverandering.

Minister Ramdin gaf verder aan dat de groeipotentie op ons eigen halfrond veelbelovend is. “We zullen deze kans echter niet kunnen benutten als politieke instabiliteit, grensconflicten en andere soorten conflicten en onveiligheid blijven bestaan. Hierdoor kan de regio de benodigde investeringen, expertise en exportmarkten niet aantrekken”, benadrukte de minister.

Nieuw gevonden olie- en gasbronnen in Suriname en Guyana, mogelijk ook Frans-Guyana en Barbados, met andere bestaande spelers zoals Trinidad en Tobago, zullen nieuwe wegen bieden voor duurzame economische ontwikkeling en het scheppen van welvaart. Deze inkomsten zullen de basis vormen voor de transitie van onze economie van een primair koolstof gebaseerd productiesysteem naar een groene economie in 2060, legde de minister uit.

Vervolgens gaf de bewindsman aan dat Suriname, als de huidige voorzitter van de Caribische gemeenschap, de komende maanden elke gelegenheid zal aangrijpen, om zijn stem uit te brengen. Tot slot gaf de minister aan dat duidelijk moet zijn dat als we echt de levens van de volkeren van dit halfrond willen verbeteren, we terug moeten naar het oorspronkelijke doel van deze organisatie, namelijk werken aan vrede en welvaart in de Amerika’s. “De OAS is het enige platform waar alle landen van ons halfrond vertegenwoordigd zijn. Deze OAS heeft een belangrijke rol gespeeld in de Amerika’s, niet alleen bij het bevorderen van de eenheid, maar ook bij het bevorderen van verkiezingsprocessen en het beschermen van de mensenrechten. Verre conflicten mogen niet worden overgedragen of ‘geïmporteerd’ op ons halfrond” hield de minister zijn toehoorders voor.

Minister Ramdin kreeg bijval en vragen van enkele landen, waaronder Canada, Mexico, Haïti, Uruguay, Antigua and Barbuda, de Verenigde Staten van Amerika en Brazilië.

Na beantwoording van de vragen bedankte de minister de voorzitter Ambassador Lou-Anne Gaylene Gilchrist, Permanent Representative of Saint Vincent and the Grenadines, de Secretaris-Generaal van de OAS, Luis Almagro en de overige aanwezigen en deed tegelijkertijd de oproep de OAS gezamenlijk te versterken. “Aangezien we allemaal verbonden zijn door geschiedenis, politiek allianties en een gemeenschappelijk doel is de samenwerking nodig omdat uiteindelijk het de landen en hun individueel leiderschap zijn die de toekomst van ons allemaal bepalen” besloot de minister.