Jongeman (19) slaat autoruit zwager stuk

De 19-jarige Arvin M. is maandag door de politie van Munder in verzekering gesteld wegens vernieling. Hij heeft een voertuig met een balk beschadigd aan de Fortalezastraat in Suriname.

Het is namelijk zo dat de moeder van Arvin een perceel heeft, waar zij samen met haar dochter en schoonzoon een huis heeft gebouwd.

Er ontstond spanning tussen de zoon en schoonzoon, waarbij Arvin zich bewapende met een balk. Hij sloeg daarmee de voorruit en de rechter zijruit stuk.

De politie van Munder werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Arvin is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.