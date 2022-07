‘Grote som geld ontvangen om zedenzaak gospelartiest in te trekken’

In de zaak waarbij de 30-jarige gospelartiest Rafiël Abaas ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan ontucht met een minderjarige, hebben de moeder en dochter een grote som geld ontvangen om de zedenzaak in te trekken. Dat hebben ze zelf verklaard aan de politie meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Abaas is op zaterdag 16 juli door de politie van Jeugdzaken na te zijn ontboden aangehouden en in verzekering gesteld. Uit het voorlopige politie onderzoek kwam naar voren dat de moeder van het 15-jarige slachtoffer D.T. op vrijdag 13 mei aangifte deed ter zake ontucht tegen de verdachte Rafiël op het politiebureau Groningen. De zaak werd vervolgens overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, waarna de informatie werd uitgewerkt.

De verdachte die ontboden werd door de politie, meldde zich met de moeder en het slachtoffer op zaterdag 16 juli op bureau aan. Beide partijen werden afgezonderd, waarna zij bij proces-verbaal werden verhoord. Volgens verklaring van de moeder en dochter hebben zij een grote som geld ontvangen om de zedenzaak in te trekken. Het meisje verklaarde echter bij de politie dat de verdachte seks met haar heeft gehad.

De verdachte ontkende aan het begin van het verhoor dat hij geen seksuele handelingen heeft gepleegd bij het slachtoffer, maar kwam na een poos terug op zijn verklaring en gaf vervolgens aan dat hij slechts één keer seks met haar had.

De artiest die bekend is al Raff Chanco is in het belang van het onderzoek na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie van Jeugdzaken in verzekering gesteld.