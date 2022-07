Dorpelingen Nieuw-Koffiekamp barricaderen weg naar Iamgold

De bewoners van Nieuw-Koffiekamp zijn het zat dat met hen gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Ze hebben uit ontevredenheid de weg naar Iamgold gebarricadeerd.

De districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij vernomen heeft dat de dorpelingen tot barricade van de weg zijn overgegaan, omdat de weg naar het dorp Nieuw-Koffiekamp moeilijk begaanbaar is.

De dorpelingen eisen onmiddellijke aanpak van de weg. De politie van Brownsweg is inmiddels ter plaatse voor orde en handhaving.

Door de aanhoudende regen is de weg naar Nieuw-Koffiekamp verslechterd en kunnen de dorpelingen hun woongebied niet bereiken.

Doordat de weg moeilijk begaanbaar is komen de voertuigen vast te zitten in de modder. De weg bevindt zich momenteel in een deplorabele staat. De dorpelingen merken op, dat zij de situatie beu zijn en dat zij hun burgervader willen spreken.

De dc zegt dat hij de gemoederen zal spreken als de mensen hem daar wensen. Volgens Mendelzoon zijn er gesprekken gaande om de weg aan pakken. Het traditionele gezag van het dorp is hiervan op de hoogte.

Hij weet niet of die informatie wel aan de dorpelingen is doorgegeven.