BOG: ‘Geen samenwerking met ongedierte bespuitingsbedrijven’

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname, heeft bekend gemaakt dat er op geen enkele wijze vanuit het BOG in samenwerking met een bespuitingsbedrijf of ongedierte bestrijdingsbedrijf, bespuitingswerkzaamheden in de uitvoer zijn.

Door enkele eetgelegenheden is er namelijk melding gedaan, dat derden zich aanmelden met de mededeling dat zij in samenspraak met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) ongedierte bestrijdingswerkzaamheden uitvoeren.



Het BOG laat weten dat er geen bespuitingswerkzaamheden zijn uitbesteedt en zegt: “Gelieve waakzaam te zijn, indien zo’n bedrijf aangeeft dat zij bestrijdingswerkzaamheden moet uitvoeren bij uw eetgelegenheid in opdracht van het BOG.”