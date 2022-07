Medewerkster (21) bettingshop vergokt 3.500 SRD en blijft weg

De 21-jarige C.R. is zondag bijna in verzekering gesteld, als haar moeder niet was bijgesprongen. In april vergokte zij 3.500 SRD bij de bettingshop waar zij werkzaam was.

Op een dag belde ze haar werkgever op en vroeg hem of ze een coupon ter waarde van 2.500 SRD voor haar buurman mocht sturen. De werkgever maakte haar duidelijk dat hij zich daarmee niet bemoeid. Hij wil geen kasverschillen, dus moest zij ervoor zorgen dat alles aan het eind van de dag keurig wordt afgesloten.

De vrouw beweerde vervolgens een coupon voor buurman te hebben gestuurd, terwijl uit onderzoek blijkt dat zij een bedrag van 3.500 SRD zelf heeft vergokt. Ze gebruikte daarbij ten onrechte de naam van de buurman.

Gisteren werd de dame op het politiebureau ontboden. De moeder kwam ook mee en was bereid het verschuldigde bedrag terug te betalen. De werkgever en de moeder hebben de zaak onderling afgehandeld. Hij heeft zijn geld ontvangen en de dame in kwestie werd met een ernstige waarschuwing heengezonden.