Surinamers zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering. De menigte ging eerst naar De Nationale Assemblee (DNA) en van daaruit naar het kabinet van de president.

Geëist wordt dat het beleid drastisch wordt omgegooid of de hele regering stapt op. President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren laten weten dat hij voor vijf jaar gekozen is en zal aanblijven tot de regeerperiode om is.

