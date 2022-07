Illegale straatventers langs Magentakanaalweg in kaart gebracht

In opdracht van de districtscommissaris van Wanica Noord-West, hebben de bestuursambtenaren van de afdeling Milieu & Gezondheidsdienst in de periode van 5 tot en met 8 juli de illegale straatventers in kaart gebracht, van zowel het oostelijk als westelijk deel van de Magentakanaalweg.

Het doel hiervan is om de orde terug te brengen langs de bermen voor een aantrekkelijk en overzichtelijk aanzicht. Ook voor een betere controle op de verkoopproducten waaronder groenten, vis en fruit.

Deze illegale straatverkopers worden geadviseerd hun vergunningsaanvraag en stukken in te dienen op de afdeling DIV van het commissariaat.

Regelgeving, controle en veiligheid zijn belangrijke doelstellingen waarnaar het commissariaat streeft.