Doksendief in ren betrapt en aangehouden

Het steeds stelen van doksen uit een ren op een erf aan de Rahemalweg is afgelopen week verkeerd afgelopen voor een 22-jarige dief. Hij werd in de ren door de huisbewoners betrapt toen hij bezig was doksen te stoppen in een juten zak.

De huisbewoners wisten de dief aan te houden en droegen hem over aan de politie. Na flink aan de tand te zijn gevoeld gaf de verdachte toe dat hij een maand terug ook al doksen van hetzelfde adres had gestolen.

Naar zeggen van de dief heeft hij de gestolen doksen voor SRD 250 aan verschillende mensen verkocht. De politie heeft hem na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.