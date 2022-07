World Youth Skills Day herdacht middels talentendag

In Suriname werd World Youth Skills Day ook op vrijdag 15 juli herdacht. Stichting B’Art, Culture & Sport Empowerment heeft in samenwerking met andere sociale organisaties een talentendag georganiseerd in de Ballroom van Royal Torarica.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), die president Chandrikapersad Santokhi vertegenwoordigde tijdens de openingsceremonie, benadrukte in zijn betoog het belang van het aanleren van skills. De bewindsman achtte dit noodzakelijk, zodat jongeren een betere kans maken op het betreden van de arbeidsmarkt. Minister Mac Andrew gaf aan dat World Youth Skills Day perfect past bij het ministerie van AW&J, omdat dit ministerie belast is met zowel arbeid als jeugdzaken.

De bewindsman gaf voorts aan, dat conform de leus van de Sustainable Development Goals, namelijk “Leave no one behind”, ervoor gezorgd moet worden dat ook jongeren met een beperking en andere kwetsbare of achtergestelde groepen, de kans krijgen om skills aan te leren om de arbeidsmarkt te betreden. De bewindsman hield de aanwezigen voor dat het vinden van werk, een noodzakelijke stap is voor personen met een beperking om te geraken uit sociale isolatie en armoede.

De minister is van mening dat World Youth Skills Day goed aansluit bij de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking. De AW&J-minister memoreerde hierbij de projecten die de Alliantie sinds haar oprichting heeft uitgevoerd om personen met een beperking te trainen en begeleiden om als zelfstandige ondernemer aan de slag te gaan of om vaardigheden aan te leren, om zodoende een betere kans te maken op het vinden van werk.

Minister Mac Andrew informeerde de aanwezigen dat op kort termijn een Derde Decent Work Country Programma ontwikkeld zal worden en dat de focus hierbij ook gelegd zal worden op Decent Work voor personen met een beperking en andere kwetsbare en achtergestelde groepen. De minister zegde de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking de verdere ondersteuning van het ministerie met zijn werkarmen SPWE en SAO toe. De aanwezigen mochten vervolgens genieten van diverse optredens van vertegenwoordigers van sociale instellingen en van een mini-expositie van vervaardigde producten.

World Youth Skills Day, zoals in 2014 uitgeroepen door de United Nations General Assembly, is dit jaar herdacht geworden onder het thema “Transforming youth skills for the future”. De bedoeling van deze internationale dag is om de nadruk te leggen op de strategische importantie van het aanleren van skills door jongeren, zodat zij de nodige vaardigheden bezitten om de arbeidsmarkt succesvol te betreden, hetzij als werknemer, hetzij als ondernemer. Het aanleren van skills moet er ook toe leiden dat jongeren beter in staat zijn om Decent Work te vinden.