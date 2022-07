Website overheid Suriname in nieuw jasje gestoken

Afgelopen vrijdag heeft de technische launch plaatsgevonden van de vernieuwde Surinaamse overheidswebsite gov.sr. Middels een druk op de knop door president Santokhi vond de launch tevens afronding van de eerste fase van het project plaats. De vernieuwde site moet uiteindelijk maandag 18 juli 2022 online bereikbaar zijn voor de samenleving.

Het project heeft zes maanden in beslag genomen en is een initiatief geweest van het onderdirectoraat e-Government. Onderdirecteur Prewien Ramadhin spreekt van een complex project, waarbij alle 17 ministeries betrokken zijn geweest samen met het Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresident, het Instituut van de First Lady en de Communicatie Dienst Suriname.

Gov.sr biedt nu meer: het is naar wens van de regering gebouwd op basis van de burger als centraal punt. De site is vooral gebruiksvriendelijk. Nieuw is het Burgermeldpunt, waar burgers de overheid gemakkelijk kunnen bereiken voor het verschaffen van informatie en stellen van vragen.

Waar nodig zal de centrale desk de binnengekomen meldingen doorgeleiden naar de juiste instantie. Een trackingsysteem, die tijd en aanpak laat zien, zal ook dienen om overheidsdiensten te verbeteren.

Verder biedt Gov.sr haar eerste e-services aan middels online formulieren. Men kan zich registreren voor bijvoorbeeld de aanvraag van een dienstverlening of goedkeuring natrekken.