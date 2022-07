Voorlopig invrijheidstellingsverzoek ingediend voor verdachte mega fraudezaak

Advocaten Maureen Nibte en Delano Landvreugd hebben een invrijheidstellingsverzoek conform artikel 54A (Wetboek van Strafvordering) ingediend voor hun cliënt Sergio C., die afgelopen week is aangehouden in de mega fraudezaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De raadslieden zijn de mening toegedaan, dat het Surinaamse Openbaar Ministerie het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden door alleen hun cliënt in verzekering te stellen. Het OM behandeld de zaak met willekeur zegt Nibte.

De advocaat zegt verder dat er geen geld is gestort op naam van haar cliënt. Anderen hebben gelden en zelfs commissie ontvangen en lopen nog vrij rond, maar haar cliënt aangehouden.

De twee Mercedes-Benz voertuigen zijn op naam van haar cliënt aangeschaft en intussen door het OM in beslag genomen.

Morgen, maandag 18 juli, wordt de verdachte voorgeleid en vermoedelijk ook het invrijheidstellingsverzoek behandeld. De raadslieden hebben hun cliënt nog niet gesproken, omdat er contactverbod is opgelegd.