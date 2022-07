Volksgezondheid scherpt communicatiepersoneel aan in risicocommunicatie

In samenwerking met de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) organiseerde het ministerie van Volksgezondheid van 12 tot en met 15 juli 2022 een Risk Communication and Community Engagement Workshop. Hieraan deden diverse ziekenhuizen, gezondheidsdeskundigen en ministeries mee.

Dit om verantwoordelijke personen en units te versterken in effectieve risicocommunicatie in tijden van rampen, ziekte-uitbraken, en dreigingen. De training werd gehouden in het Sais-gebouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De training Risk Communication and Community engagement (RCCE) betreft de effectieve communicatie bij noodgevallen en situaties als het uitbreken een ernstige besmettelijke ziekte en het betrekken van de gemeenschap hierbij. “We hebben veel geleerd vanuit onze communicatie tijdens de Covid-periode, en we willen werken naar verbetering” zegt dr. Soenita Nannan Panday- Gopisingh die deelnam aan de training vanuit s’Landshospitaal.

Dr. Nannan Panday- Gopisingh die ook voorzitter was van de Stuurgroep Covid communicatie was zeer tevreden met de training, daar deze haar effectief deed reflecteren op de communicatie met de gemeenschap tijdens de Covid-periode. Deze cursus biedt ook de gelegenheid om nodige vaardigheden aan te scherpen en beter voorbereid te zijn. “Het lijkt wel alsof we uit de Covid-situatie zijn maar het virus is er nog en de mogelijkheid dat er nog andere virussen of andere varianten van het Covid-virus opduiken, is er nog altijd”.

Volgens Nannan Panday- Gopisingh zijn de vaardigheden ook toe te passen op andere rampen zoals overstromingen. Het is van belang dat de overheid weet hoe op een goede en effectieve manier naar de gemeenschap te communiceren bij noodsituaties, zodat men begrip heeft en ook wil meewerken met de maatregelen die getroffen moeten worden.