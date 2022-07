‘Regering werkt aan kwestie gestrande SLM passagiers’

De regering van Suriname werkt met man en macht aan een oplossing voor de kwestie van de gestrande passagiers van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Recentelijk werden enkele vluchten Paramaribo- Amsterdam geannuleerd. Er worden maatregelen getroffen zodat SLM op woensdag 20 juli 2022 kan starten met het vervoeren van de gestrande passagiers.

Als aandeelhouder van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en vanwege de humanitaire aard van de situatie neemt de regering de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de gestrande SLM-passagiers hun bestemming bereiken. Er is een cluster team van ministers dat hieraan werkt bestaande uit de ministers van Financiën en Planning, Natuurlijke Hulpbronnen en van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking. Het cluster team van ministers werkt in nauw overleg met het crisisteam van SLM om de opties na te gaan.

“Wij zijn al heel dicht bij een oplossing en treffen alle maatregelen en voorbereidingen zodat de SLM op z’n vroegst 20 juli 2022 weer kan opstarten en de gestrande passagiers vervoerd kunnen worden naar hun bestemming”, deelde minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) mee.

De kwestie rondom de gestrande passagiers geniet hoge prioriteit bij de regering. Het gaat om een groot aantal passagiers vanwege het hoog seizoen, waarbij er veel traffic is tussen Nederland en Suriname. Daarnaast is er ook de roep uit de samenleving dat er op dit traject veel betaald moet worden bij andere carriers. “Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Ik meende dat vanwege de relatie die we hebben met Nederland er meer begrip hierin zou worden getoond, maar de markt bepaalde uiteindelijk” zegt de TCT-topman.

Minister Jubithana meldt verder dat de komende week het cluster team van ministers bij elkaar komt en een gedetailleerde uitleg zal bieden aan de samenleving die recht heeft op informatie. Het gaat niet alleen om de operationele voorbereidingen maar ook om de financiële consequenties die daarmee gepaard gaan.

“Wij willen de passagiers de zekerheid bieden, dat ze hun bestemming zullen bereiken. Dat is waar wij naar toe werken”, stelt de bewindsman.