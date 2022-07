‘Minister Achaibersing stelt portefeuille niet ter beschikking’

In de media is de indruk gewekt dat minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning als gevolg van de recente ontwikkelingen zou terugtreden. In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) accentueert de woordvoerder van de president, Alven Roosveld, dat er daar helemaal geen sprake van is.

De woordvoerder heeft benadrukt dat minister Achaibersing zijn portefeuille niet ter beschikking heeft gesteld. “Ook vanuit de kant van het staatshoofd is er nimmer aan de bewindsman gevraagd om zijn portefeuille ter beschikking te stellen.

Tijdens de op zaterdag 16 juli 2022 gehouden regeringsraadvergadering heeft de president beklemtoont dat hij wacht op de resultaten van het onderzoek van het Surinaamse Openbaar Ministerie”, aldus de regeringsfunctionaris.

