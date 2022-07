Man die ketting van zoontje Walter Bouterse wegrukte aangehouden

De politie in Suriname heeft zaterdag de 34-jarige S.M. aangehouden in verband met een beroving, die hij in de maand juni zou hebben gepleegd. S.M. die op een bromfiets zat, zou een halsketting plus hanger van een jongen in de omgeving van Tourtonnelaan hebben weggerukt.

De man werd door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. Tijdens de aanhouding werd de bromfiets waarmee de beroving was gepleegd ook aangetroffen en in beslag genomen.

Het blijkt te gaan om de ketting en hanger van het zoontje van Walter Bouterse, met de foto van zijn vader in de hanger (foto). Het is niet bekend of het sieraad ook terecht is.