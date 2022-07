Een vervallen pand aan de Watermolenstraat dichtbij de Keizerstraat is zaterdagavond ingestort. Een persoon raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Naast de politie waren ook manschappen van het Korps Brandweer Suriname en technici van de NV Energie Bedrijven Suriname ter plaatse om assistentie te verlenen.