Meisjes Maria Internaat kunnen voorzien in eigen groente behoefte met nieuwe kas

De meisjes van het Maria Internaat kunnen binnenkort voorzien in eigen groentebehoefte. Sinds gisteren beschikken zij over een eigen plantenkas, die moet helpen aan het zelfvoorzienend maken van deze instelling. “In deze tijd is het heel hard nodig, want groenten is behoorlijk duur”, zegt hoofdzuster Boomiki Djoe.

Het project onder de naam The Green Garden Project valt onder de global cause: hunger and environment van de Lions Clubs International. De Paramaribo FOCUS Lions Club (PFLC) is ingekomen met de financiële middelen, het Inter-Amerikaans Instituut voor Samenwerking op het gebied van Landbouw (IICA) met de technische kennis en supervisie en het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) met mankracht.

Het Maria Internaat is bijzonder blij met de ondersteuning, aangezien de kinderen binnen de instelling dagelijks behoefte hebben aan verse groenten. Aan de andere kant is het ook heel educatief voor de kinderen om te leren dat je je eigen groenten kan planten en niet alles hoeft te kopen.

Namens het IDO hebben studenten van de Surinaamse Militaire School (SMS) het terrein schoongemaakt en de plantenkas en groentebakken in 2 ½ weken tijd opgezet. Volgens SMS-commandant majoor Brian Landveld zitten deze studenten van de SMS momenteel in hun stageperiode voor de specialisatie bevoorrading. Dit was voor hun dus het juiste moment om theorie in de praktijk om te zetten. Aan de andere kant was het ook een kans om dichterbij het volk te gaan en te ondersteunen.

Hoofdzuster Djoe is dik tevreden met het werk van de studenten. “Je kunt duidelijk zien, wanneer iemand iets met plezier doet. En bij deze studenten was het heel fijn om te zien hoe zij met plezier hun krachten hierin wilden zetten”, aldus hoofdzuster Djoe.

Volgens Fay Heath van de PFLC is er een voorselectie geweest waar verschillende tehuizen binnen Paramaribo zijn gescreend alvorens de keus is gevallen op het Maria Internaat. Zo moest het tehuis als voorwaarde over een groot genoeg ruimte beschikken, zodat de plantenkas kon worden gebouwd.

Daarnaast moest er een duidelijke behoefte zijn aan een eigen plantenkas en moest men zelf in staat zijn om voor de verzorging van de plantjes en de tuin zorg te dragen.