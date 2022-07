Radio 1-programma 5 Dagen live vanaf Kwaku Festival

Het radioprogramma 5 Dagen (NTR/Powned) met presentator Waldy van Geenen en verslaggever Joris Kreugel komt van 18 t/m 22 juli live vanaf het Kwaku Festival in het Nelson Mandelapark in Amsterdam Zuidoost. Dagelijks van 20.00 tot 20.30 uur op NPO Radio 1.

Het Kwaku Festival ontstond in 1975 als zomers toevluchtsoord voor de Surinaamse gemeenschap in de Amsterdamse Bijlmer. Het festival begon in die eerste jaren als een voetbaltoernooi voor de jongeren uit de buurt. Terwijl de koplampen van de auto’s ’s avonds het voetbalveld verlichtten, werd er eten en drinken verkocht vanuit de kofferbak. Nu is Kwaku uitgegroeid tot het grootste multiculturele festival van Nederland vol muziek, dans, eten en drinken.

Hoe zien de organisatoren van het eerste uur de commerciële ontwikkeling die Kwaku heeft doorgemaakt? Wat is de betekenis van het festival voor de lokale gemeenschap in Amsterdam Zuidoost? Is diezelfde noodzaak van vroeger er nog steeds? En wat wordt er gegeten, gedronken, gezongen en besproken? De gele bus van 5 Dagen staat de hele week op het festivalterrein van het Kwaku Festival en praat met de gemeenschap ter plekke.

Vast onderdeel van 5 Dagen is ook de rubriek ‘Het Hoofdpijndossier’. Verslaggever Joris Kreugel onderzoekt in ‘Het Hoofdpijndossier’ de almaar voortdurende overlast van ratten in Amsterdam Zuidoost. Het aantal meldingen over rattenoverlast in Amsterdam is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers van de GGD. De bewoners van de Bijlmer zijn het zat. De bestrijding door de gemeente gaat nu vrijwel volledig met vallen, maar dat is onvoldoende, vinden zij.

Maandag 18 t/m vrijdag 22 juli, 20.00-20.30 uur op NPO Radio 1