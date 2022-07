MrZonneman en team in Nederland voor events

MrZonneman is maandag vanuit Suriname in Nederland aangekomen met zijn team voor een culturele uitwisseling en voor het netwerken. Het eerste project dat gedaan zal worden is dat MrZonneman Music op de eerste dag van het Kwaku Festival een podium krijgt voor haar artiesten met wie er een samenwerking is op het podium van Tha Block.

Tha Block is een van de heetste area’s van het Kwaku Festival waar er veel jongeren bijeen komen en ook grote artiesten optreden. Onder de naam ‘MrZonneman Music’ zijn dat Otjeman, 4Ever Real, Lavinnio en Dj Della.

Daarnaast heeft MrZonneman ook zijn event concept ‘Toy Story By MrZonneman” meegenomen naar Nederland. Het wordt de eerste keer dat dit evenement in Amsterdam gehouden zal worden en wel in Club Goodvibes Amsterdam. Daarbij zal naast het mannelijke entertainment voor de vrouwen, ook een van de bestsellers coktails van X’O Slush and more, ‘Banga Sour’, aangeboden worden aan de gasten van dit event.

“Ook zullen er gesprekken gevoerd worden met een enkele artiesten voor een paar shows in Suriname. Verder zal er gesocialized en genetwerkt worden met potentiĆ«le organisaties in Europa voor samenwerkingen, zodat wij onze mensen meer mogelijkheden kunnen aanbieden”, aldus de organisatie.