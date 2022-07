Ministerie van Volksgezondheid en AZP-kinderartsen in overleg

Op 15 juli 2022 is er op het ministerie van Volksgezondheid een overleg geweest tussen de leiding van het ministerie, de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramarib (AZP) en een vertegenwoordiging van de kinderartsen van het AZP.

Dit overleg heeft te maken met een brandbrief van de kinderartsen over de situatie bij de Neonatal Intensive Care Unit/ Pediatric Intensive Care Unit (NICU/PICU) van het AZP. Door het wegtrekken van gekwalificeerd kader bij deze afdeling hebben de kinderartsen het besluit genomen om het aantal bedden op de afdeling af te schalen.

Bij het overleg zijn er concrete oplossingsmodellen voorgesteld door de partijen.

Het acuut tekort aan gekwalificeerd kader, m.n. de NICU-verpleegkundigen moet worden opgevangen. Daartoe wordt een delegatie van het AZP in de gelegenheid gesteld om op kort termijn via Cuba en Nederland een aantal NICU-verpleegkundigen te werven. In verband met de herwaardering van de zorgwerkers is er een ontmoeting tussen directie en RvC van het AZP gepland met de minister van Volksgezondheid over de implementatie van een nieuwe loonreeks. In afwachting op de eventuele implementatie van de loonreeks is door de minister van Volksgezondheid gevraagd aan de directie van het AZP om een exercitie te maken over een aanpassing van toelagen aan de specifieke groep zorgwerkers.

Het ministerie van Volksgezondheid doet er alles aan om zo snel als mogelijk concrete oplossingen te vinden voor het ontstane probleem en doet een beroep op elke actor in deze zorg om zich zoveel als mogelijk in te zetten ter bevordering van de gezondheid van de doelgroep.

Eerder, in 2021, heeft het ministerie van Volksgezondheid investeringen gepleegd in de nodigde apparatuur en andere randvoorwaarden voor de NICU/PICU. De vervanging van dit apparatuur was noodzakelijk nadat er in de jaren daarvoor geen vervangingsinvestering heeft plaatsgehad. De waarde van de investeringen was ongeveer 500.000 USD.

Er zijn vervolgafspraken gemaakt met alle partijen.