Man schiet op hond van overburen

Een overbuurman is naar zeggen van de aangever brutaal en zeer onverantwoordelijk omgegaan met zijn vuistvuurwapen. Hij heeft vrijdagmiddag op de 4-jarige herdershond van de aangever geschoten, aan de Lindastaat in Suriname.

Ten tijde van het schietincident was alleen de zoon van het gezin thuis. Hij lag te slapen, toen hij plotseling wakker schrok door een harde knal. Gelijk daarna begon hun hond te janken. Dat was de aanleiding voor de zoon om poolshoogte te nemen.

Hij zag bijna overal op het erf bloed en een kogelinslag op de muur van de woning. Iets later kwam de overbuurvrouw, die het huisdier naar de dokter bracht.

Het is zo dat een papegaai van de overbuurman vermoedelijk door een hond is doodgebeten. De buurman dacht, dat de hond van de aangever hiervoor verantwoordelijk is. Hij is gistermiddag naar de woning van de huisbaas van het dier gereden en schoot gericht op de hond.

De rechterpoot van de hond is door het schot verbrijzeld (foto).

De politie van Munder werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. De benadeelde vindt, dat de schutter niet zo had moeten handelen. De afgevuurde kogel had ook een persoon kunnen raken. Het onderzoek duurt voort.