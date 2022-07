Jongeman (23) steekt dame (21) in dijbeen

De 23-jarige Kenon M. is vrijdag door de politie van Latour in verzekering gesteld, omdat hij donderdagavond een 21-jarige dame in haar dijbeen heeft gestoken. Dit gebeurde gisteravond rond 20.00u aan de Livornoweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer was zij naar de winkel, toen de verdachte haar lastig viel. Ze rende naar huis en vertelde aan haar moeder en oom dat Kenon haar lastig viel. Samen met haar moeder en oom was zij verhaal gaan halen.

Daar zou de verdachte een mes tevoorschijn hebben gehaald, waarna het meisje uit angst is weggerend. De verdachte ging haar achterna en stak haar in haar dijbeen.

Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De verdachte werd door de politie aangehouden. Vrijdag is hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het slachtoffer is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.