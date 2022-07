Hoofdinspecteur van politie Lloyd Tolud is anderhalve maand na zijn pensioen, op donderdag 14 juli bevorderd tot commissaris van politie, een rang op een na van hoofdcommissaris van politie. Hij gaf 41 jaren en 6 maanden zijn krachten aan het Korps Politie Suriname.

“Invloedrijken moeten stoppen zich in te laten met interne zaken van de politie. Als men afgelost moet worden bewandeld men stad en land door alle soorten lijnen in de politiek te bewandelen om niet gemuteerd te worden. Dit is absoluut niet goed voor de organisatie. Hierdoor groeit de organisatie scheef. De waardering van de politie is thans niet zoals het wezen moet, omdat de politie in bepaalde spraakmakende zaken als crimineel betrokken is. Door deze handelingen wordt het imago van korps geschaad, waardoor de politie ongeloofwaardig overkomst. Het vertrouwen in de politie is hierdoor ook geschaad. Al had je destijds geen uniform aan, maar toch werd je als integer en betrouwbaar gezien. Door al deze ellende leidt de gemeenschap hieronder”, aldus de commissaris van de Surinaamse politie.

Bijkans 42 jaren carrière van Tolud

Op 24 november 1980 trad Tolud tezamen met onder andere de nu ook gepensioneerde commissarissen van politie Retitia Forster, Judith Dragtenstein en Gisla Randjitsing-Poeran in dienst van het Korps Politie Suriname. Op 1 juni 2022 ging Tolud met pensioen.

Tolud begon zijn carrière bij de Algemene Surveillancedienst (ASD). Met als verder verloop Apoera, Coronie en na 3 jaren wederom ASD voor 7 maanden. Hij was elf jaren als rechercheur op Nieuwe Haven. De politieman werd wederom gemuteerd naar de ASD en daarna ressort Geyersvlijt, toen Tucht Zaken Hoofdstedelijke Dienst (TZHD). Eerst als medewerker en later als afdelingshoofd in de rang van majoor van politie. Na enige tijd werd het gecombineerd met de functie van hoofd van de afdeling Maritiem. Hierna was hij als inspecteur van politie belast met de coördinatie van de officieren opleiding.

Tijdens zijn diensttijd als onder officier behaalde hij tezamen met andere collega’s via het IOL het Pedagogisch getuigschrift, waarna hij aan verschillende elementaire opleidingen van het Korps lesgaf in verschillende vakken zoals het Politie handvest, Rapport en Proces-verbaal. Hij werd ook tezamen met Dragman Cherida, Eyk Rivelino, Pengel Neville, Biervliet Lothar, Heidanus Patrick en Bouman Hesdy door het Kader Opleiding Nationaal Leger (KONL) van het Nationaal Leger opgeleid tot exercitie instructeur. Aan verschillende buitengewoon agent van politie opleidingen heeft hij ook les gegeven aan disciplines zoals KPA, BBS, CIVD, OW, LVV, SBBS,

Belastingen, Beveiligingsbedrijven etc.

In 2016 werd hij belast met de leiding bij Verkeer Technische Dienst (VTD). In dezelfde periode gaf hij leiding van het ressort Centrum en tegelijkertijd nam hij waar in de functie van regiocommandant Paramaribo. In deze functie nam hij 11 maanden waar.

Twee jaren thuis geparkeerd

Door de toenmalige wnd. korpschef, Roberto Prade werd hij in juni 2019 ter beschikking gesteld en hij werd aangezegd om in afwachting van zijn oproeping thuis te blijven. Door de huidige wnd. korpschef, Ruben Kensen werd hij op 1 april 2022 opgeroepen en belast met de functie van Gewestelijke Politie Commandant van Para.

Dieptepunten van Tolud

“In het begin van mijn carrière toen ik in Coronie was gestationeerd werd ik gegijzeld door een familielid, dat psychische afwijkingen had. Gelukkig had dit gebeuren geen mensenleven gekost. Een collega was namelijk in zijn rug geschoten. Dit was een van de slechte ervaringen, die deels doorgewerkte naar mijn huiselijke relatie.

Overall blikt hij zeer tevreden naar zijn carrière, omdat het een leerrijke ervaring voor hem is geweest.