‘Gestrande SLM passagiers zo snel mogelijk overvliegen naar bestemming’

De kwestie rondom de gestrande passagiers van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) geniet hoge prioriteit bij de regering. In dat verband heeft de regering zich op 13 juli gebogen over dit vraagstuk.

“Er is besloten dat de gestrande passagiers zo spoedig mogelijk naar hun plek van bestemming overgevlogen dienen te worden. De regering bemoeit zich nu ook met dat deel”, zegt minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

Er zijn in regeringsverband en met het crisisteam van SLM, gesprekken gevoerd over het repatriёringsplan en binnen welk termijn dit opgelast zal worden. Verder wordt nagegaan welk kostenplaatje hiermee gepaard zal gaan. Het crisisteam is dat nu aan het uitwerken voor de regering, aldus de bewindsman.

De minister zegt dat de regering de ontstane situatie betreurt, maar dat het nu van eminent belang is om een oplossing te zoeken. “Wij nemen de verantwoordelijkheid als regering dat de passagiers hun bestemming spoedig zullen bereiken.” Hij benadrukt verder dat de regering ervoor zal zorgdragen dat de SLM haar passagiers niet in de steek zal laten.

Samen met het crisisteam bekijkt de regering de financieringsmodaliteiten. Ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van maatschappijen die vliegen op de route Amsterdam-Paramaribo vice versa.