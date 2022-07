Eigen stage La Rouge tijdens ‘AfrobeatZ x Carnaval at Night’ in Maassilo Rotterdam

Eind deze maand barst het Zomercarnaval weer los in Rotterdam. Zaterdag 30 juli is de populaire straatparade en in de avond gaat het feest door op het ‘AfrobeatZ x Carnaval at Night’ Indoor Festival in de Maassilo Rotterdam. En het wordt ook Surinaams gezellig want de bekende formatie La Rouge, die dit jaar haar 30-jarige bestaan viert, heeft een eigen stage op deze spectaculaire afterparty! Regel je kaarten meteen hier online via Paylogic.

En er is veel meer die avond in de vier area’s van de Maassilo. Wat dacht je deze indrukwekkende line-up bestande uit: 1Da Banton, Afro B, Kranium, Henry X, Afrokillerz, DBN GoGo, Hebraico, Rich2Gether, La Rouge, Matchiz, Cache Royale, Kalibwoy, Elmer Lopes, DJ Tate, Biggi B2B Irwan B2B Superior, D-One, D’ Soca Lyon, Supa Nytro, JP, Rockefellababe, James, Orrie, Stitch, Gilly Gonzales, Ricky lopez & Elson Soares, Faabzz, MC Gary Black.

Dit mag je niet missen, dus wacht niet te lang met het regelen van je kaarten want op=op! Kijk voor meer informatie over dit groots festival ook op www.afrobeatz.nl.