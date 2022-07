OPINIE: Reactie op verklaring van de NDP en Abdoel

[INGEZONDEN] – Het verbaast me ten zeerste dat juist de NDP, die 10 jaar lang corruptie faciliteerde, nu met een verklaring komt dat het gebruikelijk is dat de minister van financiën op non-actief gesteld moet worden gedurende het onderzoek t.a.v. de vervalste betaalopdrachten.

Waarom had de NDP, gewezen minister Gillmore Hoefdraad van financiën, niet op non-actief gesteld, gedurende het onderzoek bij de Centrale Bank van Suriname, waarbij miljoenen US dollars zijn verduisterd van de kasreserve?

Bij de NDP moet je in de leer gaan hoe je fraudeleuze handelingen moet plegen. Meneer Amzad Abdoel, alias 117, kan hierover meer vertellen. Toen de corruptieve handelingen bij de Centrale Bank van Suriname(CBvS) en de Surinaamse Postspaarbank werden ontdekt, maakte de NDP zich geen grote zorgen omtrent de ontwikkelingen bij deze financiële instellingen.

De PG had het parlement gevraagd om ex-minister Hoefdraad, in staat van beschuldiging te stellen maar de NDP had geen medewerking verleend. De NDP heeft bovendien ervoor gezorgd dat ex-minister Gillmore Hoefdraad, uit het land kon vluchten.

Amzad Abdoel, beweert dat toppers van de VHP betrokken zijn bij de uitbetaling van de valse opdrachten, zonder enig bewijs te leveren. Ik verwijs Amzad Abdoel naar dit artikel dat op de nieuwssite van waterkant.net is verschenen over Combé Markt.

De NDP, Amzad Abdoel en Bouva, moeten aangeven tot welke partij de mensen behoren, die de vervalste betaalopdrachten hebben aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname. Benne benieuwd!

Idris Naipal