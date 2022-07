Nieuwe ambassadeur van Suriname in Cuba biedt geloofsbrieven aan

De nieuwe ambassadeur van Suriname in Cuba, Wendy Paulus-Aminta, heeft tijdens een formele ceremonie, op 7 juli 2022 op het paleis van de Revolutie in Havana, haar geloofsbrieven overhandigd aan het Cubaans staatshoofd, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Tijdens de overhandiging bedankte de ambassadeur voor de warme ontvangst en sprak namens de Surinaamse regering en bevolking dankbaarheid uit voor de waardevolle en uitstekende betrekkingen tussen Suriname en Cuba. Ook gaf zij eveneens aan uit te kijken naar de continuering en intensivering van de relatie tussen beide landen op het gebied van onder andere, de gezondheidszorg, handel, cultuur, landbouw, sport en onderwijs.

Het Cubaans staatshoofd wenste de ambassadeur succes toe met de nieuwe uitdaging en benadrukte eveneens de vriendschappelijke en gezonde relatie tussen beide landen. De Cubaanse president gaf verder aan uit te zullen kijken naar de voortzetting daarvan. President Diaz-Canel is het Surinaams staatshoofd, Chandrikapersad Santokhi, erkentelijk voor de oproep dat geen enkel land uitgesloten moest worden voor deelname tijdens de recent gehouden 9e Summit of the Americas in Los Angeles.

Daarnaast bedankte de Cubaanse president namens het Cubaans volk, de regering van Suriname voor de jarenlange steun op regionale- en internationale fora tegen de decennialange economische-, commerciële- en financiële blokkade opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika. Eveneens is aan orde gekomen de aanstaande herdenking van 50 jaar bilaterale betrekkingen tussen Caricom en Cuba in december 2022 en activiteiten die in dat kader zullen plaatsvinden.

Tenslotte heeft ter afronding van het ceremonieel gedeelte, een kranslegging plaatsgevonden bij het monument ter ere van de nationale held van Cuba, José Martí.

De ambassadeur werd tijdens deze formele plechtigheid bijgestaan door haar echtgenoot terwijl het Cubaans staatshoofd vergezeld werd door de viceminister van Buitenlandse Zaken, Gerardo Peñalver Portal.