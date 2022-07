Man met ernstige brandwonden overleden in ziekenhuis

De 37-jarige Bhiem Algoe is vrijdag 9 juli in het ziekenhuis bezweken aan tweedegraads brandwonden, die hij opliep bij een woningbrand aan de Awajastraat in Suriname. Hij lag op de Intensive Care.

Een laagbouw woning in bovengenoemde straat is in de nacht van donderdag op vrijdag 8 juli omstreeks 03.55u geheel afgebrand. De Surinaamse brandweer ging na de melding ter plaatse. Het betreft in deze een woning, die gedeeltelijk van steen en uit hout was opgetrokken, met een totale oppervlakte van 48 vierkante meters.

Toen de brandweer ter plaatse arriveerde stond het huis reeds in lichterlaaie. Volgens de brandweervoorlichter woonden 3 broers daar. Ten tijde van de brand waren 2 broers te weten de 37-jarige Bhiem en de 51-jarige N.A., aanwezig in de woning. Bhiem liep diverse brandwonden op.

Hij wist aan de brandweer te vertellen, dat hij lag te slapen toen iemand een fles met gasoline in zijn slaapkamer gooide, die tot explosie kwam. Tijdens bluswerkzaamheden kreeg de brandweer te horen, dat de 51-jarige broer, die een paar meters verwijderd van de brand stond, was flauwgevallen en daardoor een barstwond aan zijn hoofd opliep.

Beide broers werden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het huis was aangesloten op het electriciteitsnet, maar niet tegen brand is verzekerd. De politie van Flora is belast met het onderzoek naar deze brandstichting.