Brandmelding na koperdiefstal bij woning

De brandweer in Suriname rukte woensdagmiddag uit na een melding rond 14.50u, van brand in deze woning aan de Indira Gandhiweg. Het KBS rukte uit met twee wagens.

Bij aankomst was er inderdaad sprake van rookontwikkeling bij de woning. Bij het betreden van de woning constateerde men dat er koperen draden loshingen. Vermoedelijk probeerden onverlaten koper te stelen in de woning, waarna er mogelijk kortsluiting is ontstaan.

De Surinaamse brandweer wist erger te voorkomen en de schade bleef beperkt. De politie was ter plaatse maar kon niemand aanhouden.