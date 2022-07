Vierde ontvluchte jeugdige arrestant weer aangehouden

De vierde ontvluchte jeugdige arrestant, de 17-jarige Danitsto C., is afgelopen nacht door de politie weder aangehouden te Houttuin. Hij is op 6 juli veroordeeld voor diefstal middels geweldpleging tot een gevangenisstraf van 1 jaar, waarvan zeven weken voorwaardelijk onder aftrek.

Op donderdag 7 juli zagen vier jeugdige arrestanten van Suriname, allen ingesloten in het jeugddoorgangshuis Opa Doeli, kans te ontsnappen. Na intensief speurwerk lukte het de politie op dezelfde dag twee van de vier ontvluchte arrestanten Nikiel Rahman (16) en Nigel Willems (18), weer in de kraag te vatten.

Nikiel Rahman wordt samen met David Roopchand verdacht van gekwalificeerde doodslag. Tegen hen is op woensdag 6 juli een celstraf van 8 jaar geëist. Nigel Willems is ook op dezelfde dag wegens verkrachting veroordeeld tot een 1 jaar gevangenisstraf.

De derde ontvluchte arrestant, David Roopchand (17) werd op 9 juli jongstleden aangehouden aan de Kikkerbeetweg te Livorno. Hij wordt verdacht van gekwalificeerde doodslag van een Chinese onderneemster aan de Kwattaweg.

Met de aan houding van C. zijn alle ontvluchtte arrestanten weer ingerekend.