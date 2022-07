Gespaarde 116.000 SRD gestolen uit koffer onder bed

Een man in Suriname deed gisteren aangifte bij de politie van De Nieuwe Grond, van diefstal van een koffer met daarin 116.000 SRD. De koffer had hij onder zijn bed bewaard.

Volgens de aangever K.S. heeft hij het geld jarenlang gespaard. Hij bewaarde het in een koffer onder bed. Maandag had hij nog wat geld erin gestopt.

Dinsdagmiddag ontdekte zijn wederhelft, dat de koffer leeg was. Zij belde meteen haar man op en gaf hem te kennen dat al het geld verdwenen was.

De man kwam thuis en haalde alle vertrekken in de woning overhoop, maar kon het geld nergens vinden. Het betreft een bovenwoning. Beneden wonen zijn moeder, broer en diens gezin.

Volgens de echtgenote van K.S. zette zij dinsdagmorgen haar kinderen af op de hoek van de Monplaisirweg en de Susilaweg. Vanwege de slechte staat van de weg komt de schoolbus haar kinderen niet thuis afhalen. Zij deed de woning niet op slot, omdat haar schoonfamilie thuis was.

Later in de middag ontdekte zij dat het geld verdwenen was. Het echtpaar stapte naar de politie en deed aangifte van de diefstal. De politie van De Nieuwe Grond heeft de aangifte opgenomen en zal het verder onderzoek overgedragen aan recherche Midden.