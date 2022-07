Gaspistool aangetroffen in schooltas van scholier

De buurtmanagers van Flora en Uitvlugt hebben tijdens een bezoek aan diverse scholen in hun verzorgingsgebied, een gaspistool aangetroffen bij een leerling.

Deze vondst is gedaan nadat de melding het schoolhoofd bereikte, dat een leerling een ander met een wapen had bedreigd. Terwijl de wetsdienaren ter plaatse aanwezig waren werd, na afstemming met de schoolleiding, terstond een onderzoek ingesteld in de klas. Daarbij werd het pistool aangetroffen.

Het gaat in deze om de leerling J.G. van de Poolschool aan de Marowijnestraat in Suriname. De scholier werd, na ernstig aangesproken te zijn door de politie van Flora, heengezonden. Het wapen is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

De buurtmanagers doen een beroep op de ouders en of verzorgers om te letten op wat hun kinderen in hun schooltassen plaatsen en meenemen.

Vorige week deed de Surinaamse politie een dringend beroep op ouders van schoolgaande kinderen, om met ze in gesprek te gaan. De laatste twee weken heeft de politie namelijk moeten optreden op scholen, waar vechtpartijen waren uitgebroken.