‘Volledig wegvallen SLM zal ticketprijzen concurrenten juist omhoog duwen’

SLM directeur Paul de Haan was maandag te gast in het ABC radioprogramma ‘Welingelichte Kringen’. Hij ging daarbij in op uitspraken van sommigen, die al jaren roepen ‘dat de SLM maar failliet moet gaan en moet ophouden te bestaan’.

De SLM topman doet een beroep op mensen om die gedachte los te laten. Als vluchten van de SLM helemaal wegvallen doordat het bedrijf wordt opgedoekt, gaan de de prijzen van de concurrenten enorm omhoog. “Een retourtje Paramaribo-Amsterdam gaat dan 3.500 USD in de economy class kosten”, waarschuwt De Haan.

“Dit brengt met zich mee dat Suriname onbereikbaar wordt voor mensen met een gemiddelde portemonnee. Het is verschrikkelijk duur nu om naar Suriname te reizen of vanuit Suriname naar de rest van de wereld te gaan. En dat maakt een land onbereikbaar”, aldus De Haan.

Op social media werden de afgelopen dagen diverse screenshots gedeeld van voorbeelden van hoge ticketprijzen.

Het gesprek van ABC met de Haan: